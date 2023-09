Iniziati i lavori su strade e marciapiedi 

L’incubo sulla situazione dissestata di marciapiedi e strade in centro e alla periferia di Sestu sta per finire, almeno in parte. In questi giorni sono infatti partiti, per la gioia dei cittadini, i lavori di riqualificazione attesi da anni.

L'appalto è stato finanziato con 800mila euro e interesserà via Iglesias, via Costituzione, via Ottaviano Augusto, via Gorizia, via Galvani e via Galilei. Proprio queste ultime due hanno battezzato l'inizio dei lavori tanto attesi, nella giornata di giovedì. Il maxi piano prevede sia il rifacimento deo marciapiedi che dell'asfalto. Vista anche la posizione di via Galilei, vicina alle scuole, il termine dei lavori è previsto entro l'inizio del nuovo anno scolastico.

A spiegare la situazione attuale è l'assessore ai Servizi Tecnologici, Emanuele Meloni: «L’appalto da 800mila euro prevede interventi su più strade che ovviamente non possono essere eseguite tutte contemporaneamente – dice -. Per questo motivo, ad esempio, via Iglesias attenderà un pochino, ma sempre dentro i termini contrattuali stipulati».

E conclude: «Anche per via Marconi mi sto muovendo in prima persona, sono consapevole e ho presente la necessità manifestata dalle persone. La speranza è di riuscire a trovare delle risorse per poter intervenire anche - e non solo - su questi marciapiedi».

