Iniziati i lavori su strade e marciapiedi 

Al via i primi interventi di manutenzione di strade e marciapiedi previsti nell’appalto da 200mila euro affidato dal Comune di Selargius a un’impresa di Quartu. Nei giorni scorsi è partito il primo stralcio dell’accordo quadro, con alcuni lavori concentrati nella pavimentazione del canale tombato di via Venezia. Sullo sfondo c’è l’appalto di 18 mesi: si va dalla riqualificazione ordinaria ai ripristini di marciapiedi dissestati, a quelli richiesti dopo il cedimento di strade del centro storico. Sino agli interventi urgenti dove è necessario interdire momentaneamente il traffico: in questo caso la riparazione deve essere iniziata “entro la giornata successiva dal ricevimento dell’ordinativo di lavoro, e deve essere conclusa nel più breve tempo possibile e, salvo imprevisti, comunque entro 48 ore”, viene spiegato nel capitolato d’appalto. Gli interventi in emergenza dopo incidenti stradali o danni causati da piogge “dovranno essere eseguiti entro un’ora”.

