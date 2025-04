Iniziati i lavori per tracciare la segnaletica  

Dopo l’asfalto, arriva finalmente anche la segnaletica. Gli operai delle ditte incaricate da Enel distribuzione, hanno cominciato nei giorni scorsi il rifacimento della segnaletica stradale laddove era stato ripristinato il bitume dopo gli scavi per i lavori finanziati nell’ambito del Pnrr.

Tra queste via S’Arrulloni dove sono state tracciate a nuovo linee di mezzeria, stop e attraversamenti pedonali. Lo stesso intervento che sarà fatto di seguito nelle altre strade tra cui via Panzini e via Magellano, dove anche qui sono stati conclusi i lavori di ripristino del manto stradale.

Lavori per il nuovo asfalto conclusi anche in un tratto di via Gramsci. Appena si stenderà il bitume anche l’altra parte anche qui si potrà procedere con la sistemazione della segnaletica.

In via Della Musica, invece, le strisce sono state tracciate in una parte dalle ditte incaricate da Abbanoa anche qui dopo il rifacimento dell’asfalto a seguito degli scavi per la realizzazione del collettore fognario. Una volta concluso l’intervento anche nel tratto tra via Turati e via Parini, sarà ripristinata anche la pista pedonale e ciclabile a bordo strada con il rifacimento della segnaletica.

Restano invece ancora tante le strade dove non sono stati effettuati lavori ma dove la segnaletica è ormai cancellata e quasi invisibile con gravi rischi soprattutto per i pedoni che devono attraversare. È ad esempio il caso ad esempio di via La Marmora, dove il problema è presente anche in prossimità di una curva con pericoli ancora maggiori.

