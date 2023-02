Iniziati i lavori per la posa dell’asfalto   

Addio alle buche in via Brigata Sassari. Come annunciato nei mesi scorsi, sono iniziati i lavori per la stesura del nuovo asfalto in tutta la strada. Non più solo rattoppi, peraltro già eseguiti diverse volte e tutti franati dopo poco tempo, ma la realizzazione di un nuovo asfalto come già avvenuto in diverse strade.

Gli operai sono entrati in azione ieri mattina dall’incrocio con via Marconi. Inevitabili i disagi al traffico non solo nelle ore di punta ma anche per il passaggio di gran parte dei mezzi pubblici dal momento che in via Brigata Sassari c’è il capolinea del Ctm. Si cercherà di andare il più veloce possibile, procedendo prima con l’incisione della strada e poi con la stesura del nuovo bitume. L’intervento andrà avanti anche in altre zone della città che sono rimaste fuori dal precedente appalto come via Dante. Una volta terminata la stesura dell’asfalto si procederà come sempre col tracciare la nuova segnaletica. (g. da.)

