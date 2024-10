Iniziati i lavori per la Casa della Musica 

Il rumore della ruspa, il via vai di camion e mezzi. È l’inizio dei lavori tra via Gorizia e via Piave a Sestu, dove una volta sorgeva la palazzina che aveva ospitato l’Avis, il circolo ex combattenti e gli uffici dei servizi sociali. Quest’estate è stata fatta la demolizione e ora sorgerà il nuovo teatro.

In via Piave è comparso un divieto di sosta fino al 30 agosto del prossimo anno. Indispensabile per svolgere i lavori in sicurezza e consentire ai mezzi di fare manovra. Sono già terminati i nuovi allacci alla rete idrica ed elettrica, e presto saranno buttate le fondamenta del nuovo edificio. I lavori porteranno a costruire un nuovo moderno spazio, che sarà battezzato Casa della Musica, e che conterrà anche le aule per la Scuola civica di musica. Il progetto fa parte di Paesaggi Sonori, un’iniziativa della Regione con fondi regionali e comunali. Ancora da decidere il destino della bandiera italiana dipinta sul muro dall’artista Giorgio Loi sul muro del circolo ex combattenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA