Iniziati i lavori per gli spogliatoi nel campo sportivo dell’oratorio  

Fervono i lavori all’oratorio della basilica di Sant’Elena in via Porcu. Gli operai stanno recuperando uno spazio finora abbandonato all’interno della struttura, per ridargli una nuova vita: diventerà infatti lo spogliatoio del campo di calcio a 5 ma anche uno spazio dove potersi cambiare in caso di altre attività, come quelle estive e, se si riuscirà a concludere l’intervento nei prossimi giorni, in occasione della festa di carnevale.

Era un progetto già in ballo da qualche tempo e che finalmente si è riusciti a concretizzare. I lavori seguono quelli di qualche tempo fa proprio nel campo di calcetto. Grazie ai fondi donati dall’associazione culturale e ricreativa “Sette note e più”, raccolti durante uno spettacolo teatrale, è infatti stato possibile rifare l’impianto di illuminazione in modo che il campo potesse essere utilizzato anche la sera.

Lo spazio dell’oratorio della basilica resta infatti uno dei più frequentati della città, con tantissime attività organizzate tutto l’anno. Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 31 con la grande festa e la cena in occasione delle celebrazioni per San Giovanni Bosco. La serata comincerà con la messa alle 18 nella basilica per poi trasferirsi in oratorio alle 19,30. (g. da.)

