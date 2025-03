Iniziati i lavori nella ex Casa dell’anziano 

Alla fine alla ex Casa dell’anziano in viale Vienna a Sestu sono arrivati operai e mezzi d’opera. L’obiettivo è trasformare questa struttura in una grande casa per tante persone con disabilità, che saranno guidate in un percorso verso l’autonomia. Circa 230 mila euro la somma investita, i tempi di chiusura dei lavori sono di 150 giorni. Il progetto era stato annunciato nel 2023, ma i finanziamenti del Pnrr vennero revocati, così la Regione ha fornito la somma necessaria. Nata oltre vent’anni fa come residenza per anziani, non ha mai avuto questa funzione ed è rimasta semivuota, ospitando la Scuola Civica di Musica, Peter Pan, che si occupa di persone autistiche, ed Sos Sestu. Quest’ultima, con le sue ambulanze, è l’unica per il momento rimasta, anche se a breve potrebbe traslocare. La struttura ha molte camere, piccole e grandi, un porticato, un bel giardino, perfino una cappella mai consacrata e che ha fatto solo da magazzino.

