Iniziate le pulizie dei corsi d’acqua per evitare gli allagamenti 

Nuovi interventi per scongiurare il pericolo di allagamenti in vista della stagione autunnale e invernale. In questi giorni gli operai incaricati dal Comune hanno avviato la pulizia dei corsi d’acqua della città. Le operazioni sono cominciate dal Riu Mortu, per rimuovere fango, detriti, rami, erbacce e rifiuti che potrebbero ostacolare il normale deflusso dell’acqua, causando un ristagnamento e la possibile fuoriuscita dagli argini in caso di piogge abbondanti.

Nei prossimi giorni, gli addetti alla pulizia si sposteranno verso il Riu Saliu. «Quest’anno abbiamo anticipato il lavoro di qualche settimana per via delle precipitazioni previste tra qualche giorno», spiega l’assessore all’Ambiente, Saverio De Roma. «È un intervento importante, che ci permette di ridurre i rischi». Sempre per abbassare il pericolo idrogeologico, il Comune ha stilato a partire da giugno un programma di pulizia quotidiana delle caditoie e dei tombini.

In questi giorni, in via Cabras, sono in corso anche i lavori per migliorare il deflusso dell’acqua: proprio in questa via, il 18 settembre 2024, una bomba d’acqua improvvisa causò un importante allagamento e disagi per la popolazione. (d. l.)

