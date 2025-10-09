VaiOnline
Monserrato.
10 ottobre 2025 alle 00:25

Iniziate le pulizie dei corsi d’acqua per evitare gli allagamenti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovi interventi per scongiurare il pericolo di allagamenti in vista della stagione autunnale e invernale. In questi giorni gli operai incaricati dal Comune hanno avviato la pulizia dei corsi d’acqua della città. Le operazioni sono cominciate dal Riu Mortu, per rimuovere fango, detriti, rami, erbacce e rifiuti che potrebbero ostacolare il normale deflusso dell’acqua, causando un ristagnamento e la possibile fuoriuscita dagli argini in caso di piogge abbondanti.

Nei prossimi giorni, gli addetti alla pulizia si sposteranno verso il Riu Saliu. «Quest’anno abbiamo anticipato il lavoro di qualche settimana per via delle precipitazioni previste tra qualche giorno», spiega l’assessore all’Ambiente, Saverio De Roma. «È un intervento importante, che ci permette di ridurre i rischi». Sempre per abbassare il pericolo idrogeologico, il Comune ha stilato a partire da giugno un programma di pulizia quotidiana delle caditoie e dei tombini.

In questi giorni, in via Cabras, sono in corso anche i lavori per migliorare il deflusso dell’acqua: proprio in questa via, il 18 settembre 2024, una bomba d’acqua improvvisa causò un importante allagamento e disagi per la popolazione. (d. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Speleosub muore a Su Gologone

l F. Ledda
La svolta

Gaza, si esulta ma c’è cautela Tel Aviv, attesa per gli ostaggi

Nella Striscia riappare la speranza tra le macerie: «Viviamo nelle tende, non abbiamo più cibo»  
La tragedia

Esperto speleosub muore nelle acque di Su Gologone

Sotto sequestro l’attrezzatura usata Il sindaco di Oliena: missione di ricerca 
Fabio Ledda
Il delitto di Palau

La madre di Ragnedda: «Non credo a mio figlio, deve stare in carcere»

L’imprenditore dimesso da Psichiatria e riportato nel carcere di Bancali 
Andrea Busia
Consiglio

Gli ex presidenti:«Riforme bipartisan o falliranno ancora»

Nella commissione per la Statutaria le proposte dei leader del passato 
L’emergenza

Febbre del Nilo, quarta vittima del virus

Morto un 77enne di Paulilatino, i familiari: servono interventi mirati, malattia da non sottovalutare 
Valeria Pinna
Cronaca

Suonano le sirene: incendio alla Saras Una notte di paura

Allarme alle 3,30 nella raffineria Comune e sindacati: serve chiarezza 
Ivan Murgana