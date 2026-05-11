Iniziata la rivoluzione del traffico 

Una svolta che passa attraverso le strade cittadine, con nuove regole su incroci, curve, parcheggi, marciapiedi, divieti e multe per i trasgressori: a Villacidro prende il via una rivoluzione della viabilità urbana. Un piano generale di razionalizzazione del traffico e della sosta, destinato a svilupparsi progressivamente fino a tutto il 2027. Per il primo cittadino, Federico Sollai, è «una modifica pensata per rendere la città più ordinata e vivibile, soprattutto più sicura, a misura di bambini ed adulti».

La sicurezza

Stop alle proteste dei pedoni e degli automobilisti per i continui ingorghi e incidenti, dei disabili che puntualmente trovano occupato il posto riservato. Criticità sollevate da poco in Aula consiliare con un’interrogazione del consigliere di minoranza, Marco Deidda: «Il traffico è sempre più caotico, macchine parcheggiate ovunque bloccano la circolazione, creano pericolo negli incroci e in prossimità delle curve. Un’emergenza, non possiamo aspettare le tragedie». Già allora le risposte di Sollai erano state rassicuranti: «Il comandante della Municipale sta lavorando al nuovo Piano del traffico. Partirà a breve. Non ci saranno più scuse e i controlli non mancheranno. Anche le multe. Lo scorso anno vi assicuro che sono state tante, aspettiamo il consuntivo».

Il Piano

Il primo tassello è operativo dal 5 maggio, c’è un’ordinanza del comandante della Polizia locale, Simone Manconi. Il progetto organico punta su diversi ambiti: congestione del traffico, parcheggi irregolari, difficoltà di manovra e scarsa visibilità negli incroci. Il primo intervento è già fatto nelle vie Parrocchia e Regione Sarda: zone che, soprattutto nelle ore di punta, registrano snervanti rallentamenti. In via Regione Sarda, tra i civici 57 e 75, arriva la sosta regolamentata con disco orario, per massimo sessanta minuti. Una misura che favorisce la rotazione dei veicoli e la disponibilità di parcheggi a servizio delle attività commerciali della zona. Particolare attenzione all’accessibilità con nuovi stalli riservati alle persone con disabilità in diverse aree del paese, tra cui le vie Pineta, Silvio Pellico, Leni, Libertà e piazza S’Osteria. Parallelamente verranno installati specchi parabolici negli incroci a rischio, come quello tra le vie Tirso, Laconi, Vittorio Emanuele II, S’Osteria all’intersezione con via Nazionale.

La squadra

Il sindaco ha concluso: «Ringrazio il comandante e gli agenti per il lavoro svolto e per la predisposizione del servizio di controllo. Sono in programma ulteriori interventi, già pianificati: rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, installazione di cartelli direzionali verso le località turistiche e i principali servizi pubblici, oltre al potenziamento dell’organico con assunzioni a tempo indeterminato e anche per la sola stagione estiva».

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