Iniziata la rinascita del teatro comunale  

Il cantiere per la rinascita del teatro comunale di via Marconi inizia a prendere forma. Gli operai dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto sono al lavoro da pochi giorni dentro la struttura un tempo fulcro dell’attività culturale cittadina. Il cinema “Il Nuovo” sarà ristrutturato e riadattato a teatro per grandi spettacoli, e che - imprevisti permettendo - verrà inaugurato nella primavera del prossimo anno. Mentre l’amministrazione quartese inizia a ragionare già su futura gestione e soluzione parcheggi, con l’ipotesi dell’area sosta sotterranea di viale Colombo - alla quale si sta lavorando all’interno del mega progetto di trasferimento del mercato civico - che potrebbe tornare utile in futuro anche per il teatro.

La fine

Il declino dello stabile di via Marconi risale agli anni ’80, con l’avvento dei multisala e la conseguente crisi dei piccoli cinema, a Quartu così come in tutto l’hinterland. Di lì a poco la chiusura del cinema “Il Nuovo”, seguita da lunghi anni di abbandono e infine l’idea di farlo rinascere come teatro capace di ospitare grandi spettacoli. Nel 2003 era stata la Giunta guidata dall’allora sindaco Davide Galantuomo ad ottenere il finanziamento di 3 milioni di euro, vent’anni dopo l’acquisizione dell’ex cinema e la decisione del Comune di stanziare ulteriori risorse per il restauro. Con il via ai cantieri si erano però presentati i primi problemi: come realizzare le uscite di sicurezza in un edificio sistemato tra abitazioni e negozi, e soprattutto come affrontare i costi di gestione di un teatro che inizialmente era stato pensato per ospitare 700 spettatori, poi ridimensionato a 400 posti in tutto.

Il progetto

Gli ultimi lavori di ristrutturazione risalgono al 2013, per poi calare di nuovo il sipario sul progetto di rinascita. Sino a poco meno di due ani fa, quando l’attuale amministrazione in Comune ha ripreso in mano il piano di restyling e salvato il tesoretto di oltre 2 milioni - finanziato all’interno del Patto per lo sviluppo della Città metropolitana di Cagliari - che si rischiava di perdere dopo anni di stallo. Via libera al progetto a inizio 2022, lavori aggiudicati pochi mesi fa. E dopo l’avvio del cantiere nei giorni scorsi, il taglio del nastro è atteso per la primavera del 2024. La capienza massima - come previsto dal progetto - sarà di 460 posti: 335 in platea, 125 in galleria. «Il nuovo Cineteatro sarà non soltanto un polo di sviluppo culturale per la nostra città, ma speriamo anche per il resto dell’Isola», le parole del sindaco Graziano Milia.