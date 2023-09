Iniziano i lavori nell’incrocio killer 

È finita la lunga attesa per l’avvio dei lavori all’incrocio più pericoloso del Medio Campidano: sono iniziate le operazioni per la realizzazione della tanto attesa rotatoria di S’Acqua Cotta. Per ora l'azienda che ha in appalto i lavori da Anas sta allestendo il cantiere con la sistemazione delle recinzioni e delle strutture che ospiteranno i servizi per i lavoratori, la potatura della vegetazione e la preparazione del terreno per creare la prima strada di servizio che consentirà ai veicoli di passaggio di aggirare l’area in cui nascerà la rotatoria vera e propria. La zona in cui è stata allestita la prima porzione di cantiere è quella del piazzale adiacente alla strada statale 293, proveniente da Vallermosa, normalmente utilizzata come parcheggio: proprio per consentire almeno parzialmente questa destinazione, è stato mantenuto accessibile uno spazio del piazzale.

L’appalto

Il sindaco di Villacidro, Federico Sollai, ha affidato ai social la sua soddisfazione per l’apertura dei lavori: «Questo progetto – ha scritto in un post – riveste per Villacidro e per i paesi limitrofi una grande importanza per la sicurezza stradale e la mobilità del territorio. Continueremo a vigilare affinché ogni passo di questo progetto venga eseguito con la dovuta celerità». Il primo cittadino ha voluto anche lanciare un appello alla prudenza: «Considerato che saranno possibili interferenze con mezzi e attività di cantiere con il traffico transitante, chiedo a tutti di osservare la massima attenzione e di moderare la velocità». I lavori erano stati consegnati dall’Anas il 1 giugno scorso e affidati all’ati Ser.Lu. Costruzioni srl – Segnal strade srl – Opere geotecniche srl.

Il progetto

Secondo quanto comunicato da Anas nella circostanza, l’esecuzione dei lavori sarà suddivisa in varie fasi, senza interruzione al traffico nello svincolo e il completamento è previsto entro nove mesi. La rotatoria avrà un diametro di 40 metri e sarà illuminata da 28 punti luce. Una volta terminata, l’opera potrà finalmente mitigare significativamente il rischio di incidenti gravi in una zona insidiosa dove la circolazione stradale risulta particolarmente trafficata: i dati forniti dai tecnici Anas all’atto della presentazione del progetto evidenziano un flusso medio nei giorni feriali di 3.258 veicoli al giorno sulla Statale 196 e di 2.293 sulla Statale 293.

RIPRODUZIONE RISERVATA