Iniziano i lavori in viale Poetto e via Lungo Saline, domani intervento su una rampa dell’Asse mediano 

Iniziano oggi i lavori di manutenzione stradale al Poetto: in via Lungo Saline, in direzione Quartu, e su viale Poetto, nelle vicinanze del parcheggio sterrato di Marina Piccola. Gli interventi prevedono avori di fresatura e bitumatura con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità delle strade. Per quanto riguarda via Lungo Saline sarà interessato un tratto di circa 30 metri, dalla rotatoria all’angolo con via Isola di San Pietro. Verrà eseguita la fresatura e la successiva stesura di nuovo asfalto. I lavori prenderanno il via alle 9 di questa mattina e dovrebbero concludersi in quattro giorni, a meno che il maltempo non renda necessario un prolungamento. Durante le operazioni, il traffico sarà regolamentato dai movieri per garantire la sicurezza di chi lavora e di chi si sposta lungo le strade interessate.

Partono domani, invece, gli interventi sull’Asse mediano, in particolare sulla rampa in uscita verso via dei Valenzani. Anche in questo caso, si tratta di lavori di fresatura e bitumatura, che dureranno cinque ore, sempre a partire dalle 9 del mattino, salvo condizioni meteorologiche avverse.

