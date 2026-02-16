VaiOnline
Traffico
17 febbraio 2026 alle 00:49

Iniziano i lavori in viale Poetto e via Lungo Saline, domani intervento su una rampa dell’Asse mediano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Iniziano oggi i lavori di manutenzione stradale al Poetto: in via Lungo Saline, in direzione Quartu, e su viale Poetto, nelle vicinanze del parcheggio sterrato di Marina Piccola. Gli interventi prevedono avori di fresatura e bitumatura con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità delle strade. Per quanto riguarda via Lungo Saline sarà interessato un tratto di circa 30 metri, dalla rotatoria all’angolo con via Isola di San Pietro. Verrà eseguita la fresatura e la successiva stesura di nuovo asfalto. I lavori prenderanno il via alle 9 di questa mattina e dovrebbero concludersi in quattro giorni, a meno che il maltempo non renda necessario un prolungamento. Durante le operazioni, il traffico sarà regolamentato dai movieri per garantire la sicurezza di chi lavora e di chi si sposta lungo le strade interessate.

Partono domani, invece, gli interventi sull’Asse mediano, in particolare sulla rampa in uscita verso via dei Valenzani. Anche in questo caso, si tratta di lavori di fresatura e bitumatura, che dureranno cinque ore, sempre a partire dalle 9 del mattino, salvo condizioni meteorologiche avverse.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti.

Turismo, caro aerei: è allarme

Ryanair è sempre più un caso: la compagnia sta snobbando la Sardegna 
l A. Carta
Difesa del paesaggio: l’amministrazione del capoluogo può fare da apripista per l’attuazione del Piano Pratobello 2026

Cagliari, il freno all’assalto entra in Consiglio

Mozione per adottare l’articolo 3 dello Statuto nel Piano urbanistico comunale 
Roberto Murgia
La sentenza.

Il Tar boccia i pannelli

Andrea Busia
Referendum

Nordio vuole i nomi di chi finanzia il No

«L’Anm trasmetta la lista dei donatori». E sul “Csm paramafioso”: «Lo disse Di Matteo» 
Napoli

«Mio figlio può essere ancora salvato»

La mamma del bimbo con un cuore danneggiato non si arrende 