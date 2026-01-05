VaiOnline
Selargius.
06 gennaio 2026 alle 00:09

Iniziano i lavori in via Venezia, in arrivo più parcheggi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuova segnaletica orizzontale e più parcheggi a disposizione degli automobilisti selargini. È prevista per domani la partenza dei lavori in via Venezia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Martino e quella con viale Trieste, per il ripristino della segnaletica stradale ormai usurata dal tempo e dal traffico.

Un intervento che consentirà anche di ampliare la quantità di stalli per i residenti della zona e per chi frequenta l’area: dove la larghezza della strada lo consentirà, saranno infatti modificate le strisce di delimitazione dei parcheggi così da ottimizzare gli spazi disponibili e aumentarne il numero complessivo. In particolare, gli stalli che oggi sono paralleli al marciapiede, saranno trasformati a spina di pesce o con inclinazione a 45 gradi, soluzione che permetterà di ricavare più posti auto anche a beneficio dei frequentatori del parco lineare che si trova proprio di fronte all’area interessata dai lavori.

Una buona notizia che, tuttavia, comporterà un disagio temporaneo: da domani e fino al 31 gennaio, tra le 7 e le 18, nel tratto di via Venezia compreso tra via San Martino e viale Trieste sarà istituito il divieto di sosta veicolare con rimozione forzata. Così prevede l’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Marco Cantori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Commercio

Saldi, una nuova scommessa

l Ragas, Spignesi
I camici bianchi: in Sardegna non si rispetta la legge, per noi un aggravio di lavoro inutile e per i pazienti disagi ulteriori

L’ira dei medici di base: «Anche gli specialisti facciano prescrizioni»

Il sindacato Snami scrive a Todde: «C’è anarchia, situazione insostenibile» 
Cristina Cossu
Crisi idrica

Torpè, beffa Maccheronis «Dove è finito il piano per evitare gli sprechi?»

Saiu: bisogna collegare la diga del Liscia e farne un’altra ad Abba Luchente 
Gianfranco Locci Fabrizio Ungredda
Il caso.

Piove ma Gusana si svuota

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Daniel e il sogno di abbracciare Leao

Il bimbo figlio di emigrati di San Gavino coccolato dai giocatori del Milan 
Gigi Pittau
Shopping

Saldi, acquisti e dubbi davanti alle vetrine

I clienti nel centro di Cagliari: «Troppa merce già vista». E c’è chi preferisce l’online 
Alessandra Ragas