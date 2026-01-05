Iniziano i lavori in via Venezia, in arrivo più parcheggi 

Nuova segnaletica orizzontale e più parcheggi a disposizione degli automobilisti selargini. È prevista per domani la partenza dei lavori in via Venezia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via San Martino e quella con viale Trieste, per il ripristino della segnaletica stradale ormai usurata dal tempo e dal traffico.

Un intervento che consentirà anche di ampliare la quantità di stalli per i residenti della zona e per chi frequenta l’area: dove la larghezza della strada lo consentirà, saranno infatti modificate le strisce di delimitazione dei parcheggi così da ottimizzare gli spazi disponibili e aumentarne il numero complessivo. In particolare, gli stalli che oggi sono paralleli al marciapiede, saranno trasformati a spina di pesce o con inclinazione a 45 gradi, soluzione che permetterà di ricavare più posti auto anche a beneficio dei frequentatori del parco lineare che si trova proprio di fronte all’area interessata dai lavori.

Una buona notizia che, tuttavia, comporterà un disagio temporaneo: da domani e fino al 31 gennaio, tra le 7 e le 18, nel tratto di via Venezia compreso tra via San Martino e viale Trieste sarà istituito il divieto di sosta veicolare con rimozione forzata. Così prevede l’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Marco Cantori.

