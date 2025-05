Iniziano bene Freccia Parte montis e san giorgio perfugas 

Baunese 1

Freccia P. M. 2

Baunese : Falconetti, D. Moretti (65’ Mereu), Usai, Pendin, Monni, Incollu (80’ Carta), Canu (65’ Mattia Nieddu), Leite Mendes, Tegas (75’ Pintus), Marco Nieddu, Bonicelli. Allenatore Masia.

Freccia P. M. : Piras, Atzori (89’ Melis), Biancu, Cruccas, Dessì, Girseni, Loru (65’ Ben Hassan), Mandis (88’ Maccioni), Marongiu, Mureddu, Muru. Allenatore Boi.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : 9’ Tegas, 44’ (r) e 55’ Mandis.

Espugna il Planedda, la Freccia Parte Montis Mogoro, battendo la Baunese con una doppietta di Mandis nell’andata dei playoff per la graduatoria ripescaggi in Promozione. E dire che la gara si era messa subito bene per i nerazzurri locali, grazie al gol di Tegas al 9’ direttamente su calcio d’angolo. Gli ospiti pareggiano al 44’ su rigore con Mandis. In apertura di ripresa, al 55’, Mogoro ancora in rete con Mandis, che segna un gran gol di sinistro.

