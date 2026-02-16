Inizia una nuova sfida alla sorte, oggi è la Sartiglia dei Falegnami  

I colori sono diversi ma l’energia è sempre quella unica della Sartiglia. Oggi dominano il rosa e il celeste del gremio dei Falegnami: è il giorno di Graziano Pala, Componidori benedetto da San Giuseppe, che guiderà i cavalieri in una avventura indimenticabile. «Spero sia una bella giornata e una festa per noi, il Gremio e tutta la città» commenta il capocorsa alla vigilia di una esperienza che ha sognato fin dagli esordi quando poco più che ventenne aveva partecipato alla sua prima corsa.

I preparativi

La vigilia è volata fra ultimi preparativi e i controlli in scuderia dove Dipinto, splendido purosangue inglese, è già pronto. «Siamo indaffarati, ci sono gli ultimi dettagli da organizzare ma ormai ci siamo». Graziano Pala, 59 anni, è concentrato, consapevole del ruolo importante che il majorale en cabo del gremio dei Falegnami Carlo Pisanu gli ha affidato. «Siamo un po’ tesi ma è quella tensione normale che in queste occasioni ci sta – commenta – cercheremo di mettercela tutta, ci siamo preparati tanto». I suoi compagni Marco Arca e Cristian Matzutzi gli sono sempre accanto. «Su terzu Cristian mi dà consigli utilissimi, lui è stato capocorsa alcuni anni fa – racconta – ma anche su segundu mi è sempre vicino con suggerimenti e parole di incoraggiamento». Un terzetto affiatato, abili cavalieri che garantiscono spettacolo. «Speriamo che sia una bella giornata e una festa per tutti noi». Non svela nessun dettaglio della giornata, non immagina nemmeno come potrà essere la sua Sartiglia ma è certo di «godersi ogni istante fino in fondo, sto cercando di viverla appieno, assaporando ogni singolo istante di questo sogno».

La maratona

Ieri la giornata si è chiusa a casa del presidente per confezionare sa pippia de maju, oggi una maratona da batticuore. «Sveglia alle 5.30, poi farò il giro delle scuderie da tutti i cavalieri – annuncia – anticiperemo l’orario della vestizione alle 11 per cercare di essere sul percorso puntuali e poter fare tutto con calma». Emozioni fortissime anche per il presidente Carlo Pisanu e sa priorissa Alba Camedda, colonne del Gremio che già in passato hanno ricoperto l’incarico con dedizione e passione. «È la quarta volta che ricopro questo ruolo – commenta Carlo Pisanu – quest’anno emozioni ancora diverse con le incertezze della vigilia. Fortunatamente si è risolto tutto, adesso pensiamo solo a goderci questa giornata e speriamo che il tempo ci assista». Esperto e coraggioso, il presidente ha regalato anche una bella novità per la vestizione (diretta su Videolina dalle 11, l’intera manifestazione su Sardegna 1). «Ho scelto il giardino della scuola di via Solferino come teatro della vestizione per cercare di coinvolgere i bambini – spiega – è una scuola storica, in cui hanno studiato tante generazioni di oristanesi e ho voluto omaggiare la città». Tutto pronto per nuove sensazioni fra gioia, brindisi e l’adrenalina della sfida alla sorte in via Duomo. Si parte intorno alle 13, sarà un altro giro di stelle.

