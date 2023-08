Inizia oggi la settimana che porta al big match con i nerazzurri 

Nemmeno il tempo di assaporare il primo punto in Serie A. Dopo un giorno di riposo, i rossoblù tornano in campo questo pomeriggio ad Asseminello per preparare una delle partite più attese, contro l’Inter di Barella, in programma lunedì alle 20.45 alla Unipol Domus.

Il punto

La prima giornata di campionato non ha lasciato particolari strascichi dal punto di vista fisico, anche se il punto vero della situazione si avrà solo oggi, appunto, alla ripresa degli allenamenti con un defaticante per chi è sceso in campo allo Stadio Olimpico Grande Torino e qualcosa di più concreto per chi, invece, non ha giocato nemmeno un minuto. Sotto osservazione, in particolare, i due infortunati, Pereiro e Desogus, che non sono stati nemmeno convocati per la trasferta piemontese. Il fantasista uruguaiano, probabilmente, non lo sarebbe stato a prescindere dallo stato di salute essendo in uscita. Per lo stesso motivo non sono partiti per Torino Altare e Lella, destinati entrambi al Venezia.

In crescita

Una settimana in più di lavoro sarà di aiuto a chi ancora deve trovare una condizione atletica quanto meno accettabile. Soprattutto Shomurodov, che ha iniziato la preparazione nell’ultima settimana di ritiro in Val d’Aosta e non ha ancora giocato una partita intera (contro il Toro è entrato al 61’). Si sta pian piano rimettendo al passo dei compagni anche Jankto, tradito da un fastidio muscolare nel primo test estivo a Olbia e costretto a tirare il freno a mano per due settimane. Anche lui ha giocato l’ultima mezz’ora contro i granata.

