Inizia oggi la sagra del carciofo  

Al via la 34esima edizione della Sagra del carciofo e della 23esima Fiera agroalimentare del Medio Campidano. A Samassi, un ricchissimo programma per un weekend all’insegna dell’enogastronomia locale e della cultura folkloristica. Oggi alle 11 l’avvio della manifestazione, con l’inaugurazione ufficiale in piazza Costituzione. Seguono l’apertura degli stand della fiera agroalimentare nelle vie del centro storico e l’itinerario enogastronomico “Carciofo Street food”, con l’apertura dei punti ristoro alle 12.30. Dalle ore 15.00 sarà possibile partecipare ai tour guidati delle diciassette case in terra cruda inserite nel circuito promozionale di turismo esponenziale “Domus e Lollas”, a cura del Collettivo Atelier Terrapia, con partenza da via Cagliari 16.

Appuntamenti che tornano negli stessi orari anche domenica. Non mancano gli eventi su prenotazione: dai laboratori dedicati alla decorazione di dolci sardi alla degustazione di birre artigianali, passando per la “visita sonora” di vinili vintage. L’esibizione itinerante del gruppo folkloristico “Su Pottabi di Samassi” colorerà le strade durante il pomeriggio di sabato, dalle 16 alle 19, e a partire dalle 18.30 è previsto un momento di intrattenimento musicale in piazza Municipio. Domenica dalle 9.30, torna la tradizionale “Marcialonga del carciofo” a cura dell’Atletica Mariano Scano; alle 11 l’esibizione per le strade del paese della banda musicale “Stanislao Silesu” di Samassi. Dalle 16 alle 19 chiude la manifestazione l’esibizione itinerante del gruppo folk “Sant’Isidoro di Samassi”.

