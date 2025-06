Inizia l’era azzurra di Gattuso  

Roma. Ha il volto e la ferocia agonistica dell’ultima Italia che si è issata in cima al mondo. Gennaro Rino Gattuso è ufficialmente il nuovo ct della nazionale di calcio: l’accelerata notturna di Gigi Buffon che aveva rotto gli indugi annunciando di fatto l’ex compagno di squadra come sostituto di Luciano Spalletti ha fatto chiudere il cerchio che già da qualche giorno si era stretto intorno al Ringhio azzurro: a una settimana dall’altro annuncio, quello dell’esonero dell’ex Spalletti, il campione del mondo di Berlino a quasi 20 anni di distanza da quella notte memorabile torna in nazionale.

Il ritorno

“Bentornato” è infatti lo slogan con cui il 47enne di Corigliano Calabro viene accolto in quella che ha sempre comunque considerato la sua casa. Perché nella notte magica di Berlino, nell’Italia di Marcello Lippi campione del mondo, Gattuso era pedina fondamentale. «È un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle», l’investitura del presidente della Figc, Gabriele Gravina, che si è trovato a fronteggiare la tempesta, con il progetto Spalletti miseramente naufragato e una corsa contro il tempo per portare l’Italia al mondiale americano. È questo il compito di Gattuso, una mission non impossibile ma certo non facile visti i risultati della nazionale: carriera memorabile da calciatore (bandiera del Milan), tecnica non sopraffina, ma tenacia, grinta e un animo combattente, al limite del fumantino, che lo ha reso sempre un punto di riferimento per i compagni, da allenatore ha raccolto meno di quanto si potesse sperare.

La scelta

«Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale - sottolinea Gravina -. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della Figc di sviluppo complessivo del nostro calcio». Del resto dopo il tonfo con la Norvegia e l’addio di Spalletti, bisognava trovare una figura che al di là dell’esperienza o del gioco fosse iconica in ambito azzurro: non è facile rifiutare la panchina della nazionale di calcio (Claudio Ranieri ha rinunciato per non venir meno agli impegni presi con la Roma), ma non è nemmeno facile dire di sì. Almeno in questo momento: con una squadra senza giocatori-simbolo e un obiettivo - la qualificazione mondiale - tutt’altro che scontato. Demiurgo dell’operazione Gigi Buffon, suo ex compagno nel trionfo di Berlino e che in Nazionale è tornato da capo delegazione con ampi poteri. E ci sarà molto di quella squadra: nello staff entreranno Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli, mentre Gattuso non rinuncerà al suo secondo Luigi Riccio.

RIPRODUZIONE RISERVATA