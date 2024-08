Inizia la settimana più calda dell’estate 

L’afa non dà tregua in questo inizio di agosto. La prossima sarà infatti la settimana più calda dell'estate, con una escalation di temperature in aumento giorno dopo giorno fino al picco che si dovrebbe raggiungere intorno a martedì 13 e mercoledì 14 agosto. Il maestrale, entrato sulla Sardegna in ritardo sulle previsioni, non basterà quindi a mitigare gli effetti del sole cocente, con la prospettiva di ulteriori balzi della colonnina di mercurio quando ritorneranno i caldi venti dal nord Africa.

«Fiammata d’agosto»

«Già da venerdì 9 agosto vede Roma tra 37 e 38 gradi, Firenze che raggiungerà i 40 gradi sabato 10 agosto», spiega il fondatore del sito www.iLMeteo.it, Antonio Sanò. Saranno alte le temperature anche a Bologna con 37 già giovedì prossimo, Milano con 35 il prossimo weekend, Napoli con 36; 38 gradi nel Cagliaritano da metà settimana, per effetto di una «fiammata generalizzata. In queste ore stiamo assistendo ancora a forti temporali soprattutto sulle Alpi e sull'Appennino che interesseranno soprattutto Abruzzo, Molise e Basilicata». Ma dureranno poco, poi sarà sole ovunque.

Rischio incendi

Sul fronte incendi, è pesante il bilancio dei roghi che dalla tarda serata di ieri hanno devastato una vasta area boschiva del monte Partenio, tra Mercogliano e Ospedaletto d'Alpinolo, in provincia di Avellino, dove sono state evacuate alcune famiglie. Ed è pesante la situazione dei residenti della contrada Fontanelle, una zona di Caltanissetta servita dal Consorzio di Bonifica numero 4, che da 30 giorni non ricevono una sola goccia d'acqua, nonostante una diffida inviata e bollette salatissime. A Caltanissetta si susseguono le riunioni. Il sindaco Walter Tesauro ha fatto sapere che sono stati individuati 20 pozzi, ma che sono in fase di analisi per verificare la potabilità dell'acqua. Intanto, in Molise, il sindaco San Giovanni in Galdo (Campobasso) Domenico Credico ha chiesto lo stato di calamità per i danni dopo il violento nubifragio e la grandinata di sabato.

