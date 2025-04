Inizia la rinascita della piscina 

Si comincerà con la copertura in legno, poi lo smantellamento dei vecchi pannelli solari e la posa di un nuovo telo impermeabile per evitare che continui a pioverci dentro. Piscina comunale: ufficialmente dal 16 di aprile sarà possibile scrivere un nuovo capitolo nella storia sportiva di Carbonia.

L’attesa

In quella data il Comune consegnerà tecnicamente il cantiere alla ditta di San Gavino che in gennaio si era aggiudicata l’affidamento. Avrà un anno, salvo deroghe, per rimettere in piedi un impianto che 25 anni fa era un gioiello, ma che ora è chiuso da tre anni per un cumulo di problemi irrisolti che avevano convinto i gestori (non senza polemiche politiche) alla rinuncia del servizio, motivandolo con l’impennata dei costi energetici. «Dal prossimo mercoledì – anticipa l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – scatta la consegna ufficiale e decorreranno come da contratto 365 giorni di lavoro: in base al cronoprogramma realistico che venga confermato il primo step dedicato alla copertura dell’impianto, a seguire gli altri interventi strutturali sino all’efficientamento energetico che rappresenterà il tratto distintivo dell’intera opera». È proprio sulla questione energetica che punta la sfida (finanziata con un milione e 300 mila euro, mix regionali e municipali) per riportare a Carbonia gli utenti costretti, per continuare a far nuoto a livello agonistico, amatoriale o terapeutico, ad andare a Iglesias, Portoscuso o nel cagliaritano. «Quando i lavori registreranno importanti stati di avanzamento – auspica l’assessore – sarà importante iniziare a studiare la tipologia di appalto di gestione».

I dettagli

Per restituire la piscina di via delle Cernitrici ai fasti iniziali si interverrà quasi dappertutto. L’energia sarà a costo quasi zero perché verrà installato un impianto fotovoltaico da 87 chilowatt. Ma si farà nuova anche la copertura (si parte proprio da qui), i nuovi travi laterali, la sostituzione di sezioni danneggiate e la revisione dei tiranti in ferro. Il progetto prevede anche la realizzazione del cappotto termico, l’installazione di corpi luminosi a led a basso consumo, la sostituzione degli infissi esterni, un nuovo impianto di climatizzazione, la sostituzione delle plafoniere, dei quadri elettrici datati e delle linee non più idonee. Se necessario, interventi anche sulle parti di muratura danneggiata. Un capitolo delle opere concerne la posa di un impianto di termo condizionamento per la zona spogliatoi e la zona vasca: agirà tramite sensori di rilevamento delle persone presenti nell’impianto e del grado di umidità. Si tratterà quindi di una gestione centralizzata. «Se dovessero esserci economie – conclude – si faranno migliorie anche nei bagni».

