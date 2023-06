Inizia la raccolta dei fiori di lavanda  

Non solo quell’enorme distesa viola, un’immagine senza fiato, un set fotografico naturale dove ormai da anni in tanti non rinunciano ai selfie per poi postarli sui social. Questa volta ci sarà anche il gelato alla lavanda: è la novità del 2023.

A Riola Sardo tra pochi giorni inizia la tradizionale raccolta nell’enorme campo che il riolese Elvio Sulas, figlio di agricoltori del paese, venti anni fa decise di piantare nel vigneto di proprietà. Non immaginando di certo che dopo anni quella sarebbe diventa la Provenza sarda apprezzata da tantissimi turisti e non solo. Appuntamento per il primo e il due luglio. Chiunque potrà assistere in prima persona al delicato processo del taglio e della raccolta dei fiori. Dalle 9 alle 12.30. Un lavoro di precisione da parte di mani esperte che come sempre selezioneranno i fiori più pregiati, un appuntamento fisso che ormai da anni sta diventando una delle attrazioni turistiche più richieste dell’Isola. Anche lo scorso anno a Riola Sardo sono arrivate tantissime persone. L’ingresso è libero e non c’è bisogno di nessuna prenotazione.

La famiglia Sulas sarà presente per spiegare tutto ciò che viene prodotto da questa pianta. Dall’olio essenziale al miele, dai cosmetici ai saponi. Lo scorso anno il campo ha ospitato circa 3mila persone. Un successo che aumenta anno dopo anno grazie anche ai social dove vengono postate le foto di quell'enorme campo viola. ( s. p. )

