Inizia la missione Parma Occhi puntati su Mina 

I cancelli del Crai Sport Center di Assemini riaccoglieranno questo pomeriggio il gruppo del Cagliari, dopo il weekend di riposo (per Ferragosto) concesso da Fabio Pisacane e dal suo staff a seguito della vittoria in Coppa Italia contro l’Arezzo del tardo pomeriggio di venerdì. Da oggi comincia la preparazione all’esordio in campionato, con la trasferta di sabato alle 20.45 al Tardini di Parma contro i gialloblù che – a loro volta – hanno superato il turno di coppa tre giorni fa battendo 2-0 il Catania con doppietta dell’attaccante classe 2008 Simone Lontani, all’esordio.

Osservato speciale

Questi giorni saranno decisivi per capire se Yerry Mina potrà essere della sfida. Il difensore colombiano è tornato in gruppo da una decina di giorni, ma ha guardato dalla tribuna l’amichevole contro il Nizza e il match di Coppa Italia. Dopo aver giocato i Mondiali fino agli ottavi, uscendo ai rigori contro la Svizzera in quella che è stata la sua unica presenza nel torneo, Mina cerca di mettersi alla pari dei compagni a livello di condizione. Quella che cerca anche il nuovo acquisto Kevin Carlos, pure lui non convocato venerdì perché ancora alla ricerca della forma migliore: l’attaccante si allena con il Cagliari da una settimana e spera di poter esordire già sabato. Da valutare l’altra punta Paul Mendy, uscito contro l’Arezzo all’intervallo per un affaticamento all’adduttore.

Settore ospiti

Dalle 11 di domani al via la vendita dei biglietti nel settore ospiti di Parma-Cagliari, al prezzo di 20 euro sul circuito Vivaticket. In attesa della determinazione dell’Osservatorio, almeno inizialmente l’acquisto sarà possibile solo per i possessori della fidelity card del Cagliari e non sarà consentito ai residenti in Sardegna di comprare tagliandi negli altri settori. (r. sp.)

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