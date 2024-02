Inizia la missione contro gli Houthi 

Bruxelles. Colpita ma non affondata, l’ultima vittima degli Houthi nelle acque del Mar Rosso è la portarinfuse Rubymar, battente bandiera del Belize e registrata nel Regno Unito. Una sorte toccata dal 19 novembre a oltre due dozzine di mercantili occidentali. E che ora, con l’assenso dei capi delle diplomazie, l’Europa punta a contrastare dando il via alla sua missione Aspides. L’operazione militare europea guidata in mare dall’Italia e a terra dalla Grecia è pronta a fare da scudo - come nelle prerogative del suo nome greco di battesimo - alle navi commerciali dei Ventisette, proteggendole dagli attacchi sferrati dai ribelli sostenuti dall’Iran con missili telecomandati, droni e barchini.

A guidare le forze sarà il contrammiraglio Stefano Costantino e a ospitarle il cacciatorpediniere Caio Duilio. Un’azione che, nelle parole del vicepremier Antonio Tajani, mette in evidenza l’impegno dell’Italia “in prima linea”. E che, gli ha fatto eco il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è resa «necessaria» davanti a una «guerra ibrida che sta creando uno svantaggio competitivo per l’Occidente». A guidarla a livello tattico sarà il cacciatorpediniere della Marina Militare italiana, sotto il comando esperto di Costantino, già in zona da inizio febbraio ed equipaggiato con anche un sistema missilistico antiaereo capace di coprire distanze fino a 120 chilometri.

RIPRODUZIONE RISERVATA