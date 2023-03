Inizia la March madness  Fois assistente di Arizona 

Un pizzico di Sardegna alla “March Madness”. Sono scattate nella notte le prime sfide del Torneo Ncaa, che vede al via le 68 migliori formazioni del basket collegiale statunitense. Tra queste anche gli Arizona Wildcats dell’olbiese Riccardo Fois, assistente dell’head coach Tommy Lloyd.

Vittoriosi nella Pac-12 Conference a scapito degli Ucla Bruins di Abramo Canka (unico giocatore azzurro impegnato nella competizione), i Wildcats hanno ottenuto la testa di serie numero 2 della South Region. Giovedì a Sacramento (23.30 italiane) è fissato il primo turno contro Princeton.

La stella di Arizona è il lituano Azuolas Tubelis, accreditato di una possibile chiamata al primo giro del prossimo Draft Nba. La “follia di marzo”, evento che monopolizza ogni anno le attenzioni di 18 milioni di americani e che genera un volume d’affari superiore al miliardo di dollari, culminerà con la Final Four in programma dall’1 al 3 aprile all’Nrg Stadium di Houston.

Il percorso

Cresciuto nella Santa Croce, con cui conquistò lo Scudetto Allievi nel 2002 al fianco di Gigi Datome, Fois è un habitué del Torneo Ncaa. Nel 2017, arrivò addirittura alla finale, quando era membro dello staff dei Gonzaga Bulldogs, sconfitti da North Carolina. Tra il 2019 e il 2021, il 36enne tecnico ha saggiato anche la Nba con i Suns come coach dedicato allo sviluppo dei giocatori. Dal 2017, inoltre, fa parte dello staff della Nazionale italiana.



