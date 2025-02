Inizia la Bit, l’Isola in vetrina a Milano 

La Sardegna protagonista alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, all’interno del polo fieristico di Fiera Milano, dal 9 all'11 febbraio. Nello stand della Regione, nel padiglione 11, grande oltre mille metri quadri, saranno presenti 54 operatori turistici. Collateralmente alla Bit è previsto un fuori salone con la mostra “Nuragica”, da oggi all’interno della Factory NoLo.

«La Bit è la principale fiera turistica alla quale la Regione Sardegna partecipa in Italia, e si rivolge a un mercato nazionale ed internazionale. Non a caso si svolge in Lombardia che rappresenta il primo mercato italiano, il secondo in assoluto dopo quello tedesco», spiega l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu.

«Abbiamo deciso di non limitarci a una importante presenza con un ampissimo stand che ospiterà imprenditori turistici sardi ma abbiamo organizzato due iniziative collaterali estremamente importanti. Una di comunicazione a Milano, con 150 impianti essenzialmente digitali luminosi nei quali verrà promossa l’immagine della Sardegna come prodotto alternativo al balneare o complementare al balneare», prosegue, «l’altro, con la mostra “Nuragica, per attrarre quei flussi a vocazione prettamente culturale».

RIPRODUZIONE RISERVATA