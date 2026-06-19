Inizia il restauro «Ma la chiesa resta vietata ai disabili» 

Sono iniziati i lavori di restauro del patrimonio architettonico e artistico della chiesa di Santa Chiara, 138mila euro dai fondi del Pnrr. La chiesa voluta da Pietro III d’Arborea, risale al 1348, anno in cui venne sepolta Costanza di Saluzzo. Tutto richiama agli Arborea, dall’albero diradicato al frammento d’affresco che riproduce Mariano IV che pone il primogenito Ugone III sotto la protezione della Santa. Al convento e alla chiesa gli oristanesi sono legati da profondo amore.

Giampaolo Lilliu, presidente dell’associazione Ex esposti amianto, approfitta dai lavori per ricordare alla Chiesa oristanese e al sindaco Sanna «l’impossibilità alle persone con difficoltà motorio di assistere nella chiesa alle funzioni religiose a causa della presenza di barriere architettoniche». Lilliu ricorda di aver interessato un anno fa diverse autorità religiose e civili per trovare una soluzione. Risposta: «Non era possibile intervenire con uno scivolo nella scalinata dell'ingresso in quanto deturpava la facciata considerata bene culturale di pregio». Lilliu in una lettera chiede all’Arcivescovo e al sindaco di esaminare «con urgenza la possibilità di prevedere, durante i lavori, di garantire a tutti i cittadini di entrare in chiesa convinto che sia un diritto alla pari della tutela ambientale e culturale». ( a. m. )

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