Inizia il recupero della fontana storica 

È partita la riqualificazione della storica fontana dei giardinetti di via del Redentore. L’area interessata dall’intervento è stata recintata e l’escavatore sta rimuovendo la terra con la quale fu riempita nel 2018 durante il mandato del commissario straordinario poiché veniva costantemente riempita di rifiuti. Verrà smontata per poi essere rifatta da zero, sempre nello stesso punto, e si procederà anche al rifacimento della pavimentazione, attualmente versa in condizioni non proprio ottimali. Fra non molto dunque si rivedranno gli zampilli. La fontana funzionò solo per poco tempo dopo la sua realizzazione, avvenuta alla fine degli anni Novanta: le coppie appena sposate vi si fermavano davanti e si facevano scattare le foto. L’intervento per la riqualificazione della fontana di via del Redentore fa parte di uno più ampio che coinvolgerà anche l’altra situata invece nel mezzo della passeggiata di via Caracalla, vicino ai giochi per bambini.

