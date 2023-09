Inizia ad Assemini l’operazione Udinese 

Questo pomeriggio il centro sportivo di Asseminello riapre i cancelli per permettere al Cagliari di iniziare la settimana che porta alla sfida di domenica alla Domus (inizio ore 12.30) con l'Udinese. Ranieri ritroverà alcuni dei nazionali di rientro dai rispettivi impegni e aspetta buone notizie dall'infermeria, dopo il recupero di Pavoletti.

Infermeria

Il capitano è pienamente recuperato e lo ha dimostrato sabato mattina, giocando un tempo nella partitella contro il Carbonia e andando anche a segno. Ora, però, Ranieri aspetta di poter riportare in gruppo anche Petagna. L'ex Monza ha lavorato tutta la settimana in differenziato per smaltire il fastidio al polpaccio accusato a Bologna. Probabile che anche oggi Petagna si alleni a parte, con l'obiettivo di recuperare in tempo per domenica. In personalizzato anche Desogus, Pereiro e Capradossi, mentre Mancosu resta l'altro sorvegliato speciale. Il numero 5 ha iniziato a lavorare parzialmente in gruppo e spera di poter entrare nella lista dei convocati per la sfida all'Udinese. I primi nazionali a rientrare e ad allenarsi con i compagni questo pomeriggio saranno Hatzidiakos (all'esordio ad Asseminello), Wieteska e Luvumbo. Per tutti gli altri c'è da attendere tra domani e venerdì. (al.m.)

