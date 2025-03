Inguscio abbandona il Consiglio 

Gianni Inguscio lascia il consiglio comunale. L’ex capogruppo di maggioranza ha protocollato una lettera dove parla di dimissioni per motivi di personali. Non nega però riflessioni profonde sul ruolo del consiglio comunale, passato in secondo piano rispetto a tutto il resto. «Mi sono sentito solo nel dibattito e non trovo più nei banchi del Consiglio quegli elementi fondamentali che dovrebbero invece animare il funzionamento dell’organo istituzionale. Sono cresciuto con l’esercizio della proposta, del confronto e dell’azione di controllo - ha detto Inguscio - cose che oggi, in un mondo che cambia, sono venute a mancare. Debbo dire che in più occasioni mi sono sentito fuori luogo. Lascio nella speranza che nessuno dimentichi la centralità del cittadino nell’amministrare».

Alla prima riunione si dovrà provvedere alla presa d’atto e alla surroga. A palazzo, si butta acqua sul fuoco. «Nessuno sconvolgimento politico - ha detto il sindaco Ignazio Locci - avere consiglieri comunali del calibro di Inguscio e soprattutto con una esperienza come la sua, è un valore aggiunto per qualsiasi contesto politico. Ha dato tanto a questa maggioranza e non ho dubbi sul fatto che farà ancora tanto per Sant’Antioco». Nel percorso dell’amministrazione Locci, il precedente era stato il ritiro della delega, poi riconsegnata dopo poco tempo all’assessora Roberta Serrenti. «In un epoca in cui nessuno si dimette - ha concluso Gianni Inguscio - io l’ho già fatto 2 volte. Il paese richiede particolari attenzioni e posso contribuire a questo anche dall’esterno. Di sicuro non potrò mai dimettermi da me stesso».

