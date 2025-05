Ingurtosu, visite al Palazzo della direzione 

Appuntamento ad Arbus con Monumenti aperti: oggi dalle 15,30 alle 19,30 e domani dalle 10 alle 13. La 29ª edizione per la cittadina del Linas si presenta più ricca. Oltre ai 12 siti storici visitabili, per la prima volta saranno aperte anche le porte del Palazzo della direzione di Ingurtosu. Grazie alla collaborazione con Igea, proprietaria dell’immobile, dopo anni di chiusura, ingresso libero per un gioiello architettonico, per tutti il “castello”, all'ingresso del villaggio. Successo annunciato, considerato il numero delle prenotazioni.

A pochi passi, anche la chiesa di Santa Barbara: per questione di sicurezza l’interno si potrà ammirare dietro le transenne ai piedi del portone spalancato. E sempre nei siti minerari ecco la Laveria Naracauli-Brassey, Pozzo Gal, il museo Minerali e Diorami. Sulla Costa Verde torna la tonnara di Porta Palma e la torre Flumentorgiu di Torre dei Corsari. Il cartellone del centro abitato racchiude il Montegranatico, i musei del coltello sardo e Arti e Mestieri Antichi di Antonio Corda, il nuraghe Gugui.

Infine le chiese: nel centro abitato le parrocchie di San Sebastiano e della Vergine Maria Regina, in campagna Nostra Signora d’Itria. L’assenza degli alunni quest’anno ha allargato l’esercito del volontariato: coinvolti per la prima volta “Vivere Torre” e un gruppo di bambini con Manola Cimino, guida turistica. (s. r.)

