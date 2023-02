Ingurtosu, il Comune ci ripensa 

«Non si discute sulla necessità di lavori in altre chiese, è grave che a essere penalizzata sia Santa Barbara, il tempio sacro dei minatori, l’unica con i soldi in cassa della Regione spariti nel nulla. Sarà la Corte dei conti a fare chiarezza». È la risposta del consigliere di minoranza, Agostino Pilia, e del suo gruppo “Avanti Arbus”, alla decisione del sindaco, Paolo Salis, di rinviare i lavori sulla chiesa di Ingurtosu. E non è la sola novità. Il primo cittadino fa un passo indietro: «Un recente sopralluogo dei tecnici ha messo in evidenza il danno subito dalla struttura in legno sotto il tetto di Santa Barbara: c’è l’urgenza di una soluzione provvisoria».

I fondi spariti

In difesa di Santa Barbara, non solo luogo di culto, ma monumento storico e artistico di grande pregio, la minoranza ha diffuso una nota dettaglia sul «reale pericolo» di far cadere a pezzi un’opera di eccezionale importanza sociale e a fini turistici. Tutto ha avuto inizio dalla scelta dell’amministrazione di intervenire per mettere in sicurezza il campanile della parrocchia di San Sebastiano, al centro del paese, e la chiesetta di Sant’Antonio di Santadi nell’omonima frazione. «Abbandonare Santa Barbara perché ospita pochi fedeli - scrivono i consiglieri - preoccupa e stupisce. Non vorremmo che le ragioni di questa selezione fossero altre. Ricordiamo che tra il 2018 e il 2020, il Comune ottenne un contributo di 150 mila euro per la chiesa dei minatori, scoperchiata da una bufera di vento».

Danni e maltempo

Una seconda ondata di maltempo a inizio anno ha portato via quel che restava della copertura con blocchi di catrame. «Il momento giusto per correre ai ripari – aggiunge Pilia - è passato invece col messaggio ci sono altre priorità. E dalle parole ai fatti, ecco l’ordinanza del sindaco per lavori urgenti a San Sebastiano. La Giunta tiri fuori i soldi che ha in cassa per Santa Barbara, prima che intervengano i giudici contabili».