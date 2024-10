Ingresso  off limits  al mercato 

Cadono calcinacci: chiuso l’ingresso principale del mercato comunale di Sardara. Ieri mattina i commercianti hanno notato la caduta di pezzi di intonaco dal cornicione sul cancello di via Manzoni. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri che hanno messo in sicurezza la struttura. Transennato il cancello di accesso in attesa dei lavori.

«Dal sopralluogo dei responsabili dell’ufficio tecnico e della Municipale – dice il sindaco Giorgio Zucca – è emersa la necessità di lavori da eseguire con urgenza. Lunedì, grazie ai quattro operai ex Keller che riprendono l’attività, si cercherà di eliminare la caduta dell’intonaco dalla facciata, un intervento di messa in sicurezza nella zona dell’ingresso. Per l’opera definitiva sarà necessario aspettare il via libera della Soprintendenza». L’immobile realizzato negli anni trenta venne ricavato nei locali dell’ex convento dei gesuiti. ( s. r. )

