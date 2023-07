Ingresso nord, niente disagi (per ora) 

Disagi scongiurati durante l’estate. Partiranno a settembre i lavori di realizzazione della maxi-rotonda all’ingresso nord di Oristano, con qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni iniziali. A fine maggio il Consiglio comunale aveva dato il via libera al progetto definitivo e adottato la variante non sostanziale al Puc. «Nelle scorse settimane sono stati completati gli espropri dei terreni che ricadono nell’area interessata dal cantiere - fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete - ora si attende solo il progetto esecutivo».

Il cantiere

L’associazione temporanea di imprese composta da Mo.Te.Co., Mascia Danilo Giuseppe e Rinac, si era aggiudicata l’appalto con un ribasso del 7,22 per cento sull’importo a base d’asta, garantendo tempi di esecuzione ridotti rispetto a quelli previsti: centoventi giorni, anziché trecento. Salvo intoppi, l’opera dovrebbe essere completata nei primi mesi del 2024. Il progetto sarà realizzato con un finanziamento regionale di un milione 300mila euro, ai quali si sommano i 450mila euro stanziati dalla Provincia che hanno permesso di far fronte all’adeguamento del prezzario. La maxi-rotatoria, che avrà un diametro di 55 metri e corsie interne della larghezza di 9 metri, consentirà di snellire il traffico permettendo a chi arriva dalla circonvallazione di Silì di entrare in città evitando di passare all’interno del centro commerciale Porta Nuova.

Il progetto

Illustrando il progetto definitivo, il dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu, aveva spiegato che è prevista la realizzazione di strutture con gabbioni e cemento armato, rivestite secondo le prescrizioni dell’ufficio Tutela del paesaggio. Sarà mantenuta la bretella in uscita per chi arriva da via Cagliari e sarà preservata anche la pista ciclabile. Il cantiere garantirà in futuro un accesso diretto alla circonvallazione Ovest. Prima però bisognerà reperire le risorse necessarie a garantire il collegamento: circa due milioni e mezzo che serviranno a realizzare un’altra rotonda, di dimensioni minori, e le bretelle di collegamento con le circonvallazioni del Comune e della Provincia. Il progetto per la maxi-rotonda, lo scorso dicembre, aveva incassato il sì unanime del Consiglio per la valenza strategica dell’intervento «il più importante - era stato detto - in termini di viabilità degli ultimi 50 anni».