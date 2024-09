Ingresso Nord, cantieri in vista 

Dopo tanti interventi tampone, il 2025 sarà l’anno della cura definitiva per il ponte Tirso. Almeno per quanto riguarda il viadotto in uscita da Oristano, più giovane del “gemello”, ma anche più acciaccato.

La Provincia ha affidato la redazione del progetto per la messa in sicurezza dell’infrastruttura, finanziata con decreto ministeriale per un importo di un milione 39mila euro. Ancora presto per conoscere la data di avvio dei lavori, nel frattempo un altro cantiere (in questo caso comunale) è pronto ad aprire i battenti ai piedi del cavalcavia: quello per la realizzazione della mega-rotonda che si collegherà direttamente alla circonvallazione ovest, nella zona artigianale.

Il cantiere

Dopo vari rinvii (l’intervento sarebbe dovuto partire lo scorso anno, inizialmente prima dell’estate, poi in autunno), a breve all’ingresso Nord arriveranno mezzi e operai dell’Associazione temporanea di imprese composta da Mo.Te.Co e Rinac, che si è aggiudicata l’appalto da un milione 715mila euro con un ribasso del 7,22% sull’importo a base d’asta, garantendo tempi di esecuzione molto ridotti rispetto a quelli previsti: 120 giorni, anziché trecento.

«Abbiamo scelto di posticipare i lavori prima per non gravare sulla viabilità durante la stagione estiva, poi in occasione del festeggiamenti per la Madonna del Rimedio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Simone Prevete – verosimilmente entro novembre faremo una consegna parziale del cantiere».

Il progetto

La rotatoria, che avrà un diametro di 55 metri e corsie interne larghe 9, consentirà di snellire il traffico all’ingresso Nord, permettendo anche a chi arriva dalla circonvallazione di Silì di immettersi in città evitando di passare all’interno del centro commerciale “Porta Nuova”.La speranza è che l’intervento non si accavalli con quello di riqualificazione del cavalcavia che nell’ultimo anno ha fatto registrare un vertiginoso declino.

Il ponte

La sostituzione, nel nuovo ponte Tirso, dei giunti di dilatazione danneggiati ha richiesto più volte la chiusura della strada Provinciale 54, l’ultima per due settimane in piena stagione estiva con evidenti disagi per la circolazione. Una chiusura «improrogabile» l’avevano definitiva i tecnici dell’Ente di via Carboni «per evitare situazioni di pericolo per i veicoli in transito» alla luce delle «evidenti vibrazioni» segnalate dall’ufficio Manutenzioni in diversi sopralluoghi. «Siamo ancora nella fase progettuale – chiarisce il dirigente del settore Viabilità della Provincia, Giuseppe Pinna – i lavori partiranno nel 2025, concorderemo con l’Amministrazione comunale quando». La redazione del progetto e la direzione dei lavori (che riguarderanno la corsia del ponte in uscita da Oristano e i viadotti in località Rimedio), sono stati affidati a Giorgio Murtas, che con un ribasso del 9,3% sull’importo a base di gara ha ottenuto l’incarico per un importo di 92mila euro.

