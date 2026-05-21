Ingresso di casa ostruito dai cavi telefonici caduti: «Ora basta» 

Non c’è pace per gli abitanti del borgo di San Gaetano, località di Quartucciu sulla vecchia orientale sarda, costretti a subire enormi disagi a causa di cavi sospesi della Telecom caduti uno a fine marzo e l’altro due anni fa.

La situazione più critica riguarda l’abitazione di Sergio Lai, in via della Gardenie, che da due mesi ha difficoltà ogni volta che deve entrare e uscire di casa, poiché una parte dei cavi ostruisce l’ingresso. «Io e mia moglie siamo costretti a passare carponi come se fossimo delle tartarughe, sollevando i fili», racconta Lai esasperato, «dobbiamo metterci in ginocchio per poter entrare e uscire da casa e fare “acrobazie”. È una situazione scandalosa che ha un forte impatto sulla nostra vita quotidiana». Lai ovviamente ha contattato Telecom, come hanno fatto gli altri suoi vicini che hanno disagi dovuti alla presenza dei cavi telefonici “penzolanti”: «Ho chiamato molte volte il servizio clienti, restando in attesa anche un quarto d’ora, senza risolvere nulla, spesso cade la linea. Inoltre, ho mandato varie pec, invano. In assenza di un pericolo immediato, la protezione civile, i vigili del fuoco e la forestale non possono intervenire. Noi però non possiamo andare avanti così».

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