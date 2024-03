Ingresso del porto senza segnalazioni 

Difficoltà nel transito all’ingresso navale del porto di Sant’Antioco. Sono soprattutto i pescatori a evidenziare l’assenza totale di segnali luminosi.

Da tempo, manca la segnalazione luminosa di una boa, quella di destra mentre a sinistra, è stata proprio rimossa la boa, a seguito di un imbarcazione che l’aveva presa in pieno durante la navigazione. Nonostante siano trascorsi tanti mesi, ad oggi non si è ancora provveduto al normale ripristino della boa mancante e delle due luci indicative dell’ingresso via mare del porto. «La boa danneggiata a seguito di un sinistro - dice il comandante del porto, Fabio Vaccaro - è stata rimossa per consentire di recuperarla con appositi lavori. Pur non essendo una nostra diretta competenza, abbiamo ricevuto l’informativa da Marifari che a breve gli operatori procederanno al riposizionamento della boa e al ripristino della normalità». I pescatori da qualche mese segnalano il problema senza però ottenere risposte. «La categoria riscontra da mesi questo problema che rappresenta un serio pericolo - dice Mauro Pintus - le nostre barche sia in entrata che in uscita, al buio, corrono seri pericoli».

