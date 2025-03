Ingresso del paese rivisitato ma pesa l’assenza degli alberi 

Prende forma l’ingresso di Pabillonis, lato stazione, dopo la rimozione degli eucalipti, vecchi di oltre ottant’anni, avvenuta nel novembre 2023. Il nuovo manto stradale offre ora un'esperienza di guida nettamente migliorata. Restano ancora alcuni lavori da ultimare, ma la trasformazione è già evidente. Nel settembre 2023, l’allora commissario dell’ex provincia del Sud Sardegna, Mario Mossa, aveva promesso altre essenze in sostituzione degli eucalipti. Tuttavia, a oggi, non si notano ancora tracce di nuove piantumazioni.

Il sindaco Riccardo Sanna, però, guarda con soddisfazione a quanto realizzato finora: «Sicuramente un bel traguardo, considerando le condizioni in cui versava la Provinciale 69. Il miglioramento è evidente e i risultati si vedono. Certamente, è tutto migliorabile».

Certo, qualche nodo resta ancora da sciogliere. Il ponte sul Rio Malu, nonostante la ristrutturazione, rimane a senso unico alternato, così come un tratto di strada subito dopo il passaggio a livello in corrispondenza del ponticello in direzione Sardara. In questi punti in particolare sarebbe opportuno installare sistemi di segnalazione delle strettoie, poiché percorrere la strada in notturna è ancora rischioso.

Il commissario della Provincia del Medio Campidano, Roberto Cadeddu, ha dichiarato: «Purtroppo abbiamo ereditato questa progettazione, con tutte le scelte che ne sono derivate. La strada dovrà essere completata con interventi per la messa in sicurezza e l’installazione della segnaletica». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA