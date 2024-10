Ingresso alla chiesa per i disabili solo col servoscala 

Il sistema per permettere l’ingresso alla chiesa di Santa Chiara alle persone diversamente abili è uno e uno solo: il servoscala studiato nel rispetto delle caratteristiche architettoniche della chiesa e del suo sagrato. Lo scrive Monica Stochno, soprintendente per Cagliari e Oristano, alla prefettura, all’arcidiocesi e a Giampaolo Lilliu, presidente regionale ex esposti all’amianto, che sta portando avanti la battaglia per risolvere il problema che interessa non solo i fedeli disabili e anziani ma anche gli oristanesi e i turisti, soprattutto dopo che il Fai ha riconosciuto il monastero Santa Chiara “Luogo del cuore”.

La Soprintendenza, preso atto dell’impossibilità di accedere all’interno della chiesa dal monastero in quanto votato alla clausura, ha escluso la predisposizione di una rampa inclinata «in quanto produrrebbe impatti insostenibili nei confronti della chiesa e del sagrato e sia sul monastero della piazzetta prospiciente».

È invece possibile installare un servoscala idoneo, attraverso un progetto firmato da un architetto che abbia la finalità di non produrre impatti rilevanti «nei confronti –sottolinea la Soprintendenza - dell’eccezionale emergenza monumentale e che si inserisca correttamente nel contesto tutelato». ( a. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA