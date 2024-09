Ingresso a scuola posticipato, non basta il “no” dei genitori 

Orario d’ingresso posticipato per gli studenti della Scuola primaria. La campanella non suonerà più alle 8.10 ma alle 8.20. Dieci minuti che verranno recuperati all’uscita. La decisione è stata presa ieri, durante un Consiglio d’istituto in cui i rappresentanti dei genitori hanno votato invano per l’ingresso alle 8.10, come espresso tramite sondaggio dalla maggioranza, seppur risicata. Federica Agus e Roberta Farci, rappresentanti, commentano: «In un momento in cui il nostro istituto sta vivendo alcuni cambiamenti, con l'accorpamento a Villagrande, ci auguravamo fosse arrivato il momento di affrontare cambiamenti non solo a livello di servizi, ma anche sugli orari di ingresso e uscita e sulla settimana corta alla secondaria. Purtroppo, riscontriamo ancora chiusura sugli orari, sulla settimana corta, sull'applicazione del tempo normale». L’assessora all’Istruzione, Sandra Aresu, fa sapere: «Attiveremo l’accoglienza per cui è necessaria una variazione di bilancio. In questo modo dovremmo essere in condizione di aprire la scuola alle 8 entro metà ottobre. Il servizio sarà attivato per chiunque ne faccia esplicita richiesta, con un piccolo contributo e un numero minimo di iscrizioni».

