Ingresso a scuola con paura: «Le auto corrono troppo» 

Il problema è noto a tutti e la pazienza sta finendo perché in via Repubblica, a Sestu, davanti alla scuola la situazione non cambia mai. Dalle sette e quarantacinque alle otto e quindici è vietato transitare nella via, ma questo divieto spesso non viene rispettato. Il problema si verifica soprattutto nell’ingresso all’incrocio con via Santi, mentre via San Gemiliano viene controllata un po’ più spesso, ma non abbastanza, denunciano i genitori dei bambini.

Il divieto di transito è nato per permettere di andare a scuola senza pericoli ma ora molti genitori sono preoccupati. «I vigili urbani si soffermano sull’ingresso di via San Gemiliano, dove entrano più bambini», spiega Denise Pisano, «ma anche da via Santi c’è parecchio movimento». E purtroppo passano anche molte auto: «noi genitori ci siamo messi di traverso sulle strisce, a volte abbiamo dovuto litigare con cafoni che arrivano anche a forte velocità, e qualcuno di noi ha già rischiato di essere investito».

I genitori chiedono transenne per bloccare la strada. Giorgio Desogus, comandante della Polizia Locale, spiega: «non sempre abbiamo abbastanza agenti, servirebbe più personale. Uno degli obiettivi è studiare un cambio dei sensi di marcia, per ridurre il traffico e far rallentare». Anche Massimiliano Bullita, vicesindaco, dichiara: «le transenne arriveranno, lo prometto». (g. l. p.)

