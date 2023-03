Ingressi della città, un nuovo look 

Al via il progetto “Sistemazione degli ingressi e dei marciapiedi del centro abitato di Sanluri” per un importo complessivo di 450 mila euro, fondi di bilancio. In questi giorni sono stati appaltati i lavori, subito dopo Pasqua partiranno i cantieri. L’obiettivo del Comune è dare un volto nuovo, soprattutto accogliente, alle zone di periferia della città, veri e propri portali di benvenuto che segnano l’inizio del centro abitato.

Le aree interessate sono quattro: la zona del cimitero che dà sulla provinciale per San Gavino, l’ex tracciato della 131 in direzione Sardara, il bivio per Sanluri Stato e per Furtei, poi le vie San Martino, Rinascita e Sassari. Gli interventi prevedono rotonde con prato verde, la piantumazione di alberi, l’illuminazione a led e il rifacimento dei marciapiedi, in alcuni tratti completamente dissestati.

Una piccola rivoluzione destinata a far cambiare aspetto e caratteristiche funzionali a quelle aree che fino ad oggi hanno creato problemi non solo di degrado ma soprattutto di sicurezza per i pedoni e gli automobilisti. Una delle situazioni più critiche nella rotatoria per San Gavino: realizzata senza i dovuti accorgimenti, ad ogni temporale allaga l’asfalto e, qualche volta, anche le case vicine. «Un passo in più - dice soddisfatto il sindaco, Alberto Urpi - che rende sicura la viabilità cittadina, elimina il degrado e abbellisce la città. Un buon biglietto da visita per l’accoglienza dei turisti che vengono da noi per visitare il castello, ma anche dei tanti ospiti che ogni giorno arrivano da tutto il Medio Campidano per lavoro o per i servizi che la città offre». (s. r.)

