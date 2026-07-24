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San Gavino.
25 luglio 2026 alle 00:41

Ingressi del paese da riqualificare, in arrivo 480mila euro 

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Riqualificare gli ingressi del paese, che diventeranno più belli e accoglienti per residenti e turisti. Il tutto grazie a un finanziamento dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici di 480mila euro che consentirà di dare nuova vita a via Trento, la porta d’accesso principale al centro urbano.

Lo ha rimarcato il sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega ai Lavori pubblici e all’Urbanistica: «Dopo l'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche in consiglio, si potrà procedere con l'incarico al professionista per la redazione del progetto esecutivo. Via Trento è la via più trafficata di accesso. Queste somme derivano dallo scorrimento delle graduatorie dei bandi (dieci in totale) ai quali il nostro Comune ha partecipato nel 2025. Questa non sarà l'unica istanza che verrà finanziata quest'anno. Sono già partiti diversi cantieri nel nostro comune. Per via Trento ci sarà il progetto esecutivo. Speriamo entro l’anno di aver fatto la maggior parte del lavoro».

Intanto nel paese si registrano importanti progressi in diversi cantieri. È ormai giunto a conclusione quello di via Santa Severa dove è stata completata la rimozione dell’asfalto con la sistemazione della rete delle acque bianche, la nuova illuminazione e la pavimentazione. Ora sono in corso gli interventi per la sistemazione dei lastroni in granito di via Convento.

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