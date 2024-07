Ingorgo verso il paradiso 

Ingorgo continuo, all’uscita di Olbia, direzione Arzachena Costa Smeralda. La mattina è un incubo per chi deve raggiungere le località turistiche, per lavoro o per iniziare le vacanze. E il “tappo” sulla statale 125 lo pagano i turisti, ma anche gli olbiesi. Il traffico, dagli inizi di luglio ormai, rallenta sulle circonvallazioni e non c’è nulla da fare. Il comandante della polizia locale di Olbia, Giovanni Mannoni, spiega: «Le nostre pattuglie non possono fare altro che monitorare la situazione, ci segnalano le code, ad esempio in concomitanza con gli sbarchi nel porto dell’Isola Bianca, e il personale verifica la causa degli ingorghi. Non ci sono altre ragioni, se non i problemi ben noti delle strade, crescenti anche a sud, all’uscita per Murta Maria-Porto San Paolo». L'estate 2024 non è entrata nella fase più “calda” e le code sono chilometriche. Gli automobilisti tentano manovre pericolose sulla Olbia-Arzachena e questo è un altro problema serio.

«Subito un commissario»

La statale 125 è lastricata di promesse. Nel marzo del 2023, alla fine di un sit in di protesta alle porte di Arzachena (con tutti i sindaci della Gallura e le organizzazioni di categoria), il governo Meloni annuncia che la strada sarà inserita tra le “infrastrutture strategiche di carattere nazionale, con una possibile accelerazione nello stanziamento di finanziamenti per la costruzione di una strada a 4 corsie e scorrimento veloce”. Nel 2020 era stata annunciata la convocazione di un tavolo permanente per utilizzare “circa 500 milioni di euro in aggiunta ai 200 già stanziati per il primo tratto”. Ma la riqualificazione del tracciato mulattiera è un miraggio. Mirko Idili, dirigente regionale della Cisl, da anni è impegnato nella vertenza territoriale sulla viabilità gallurese e dice: «Nei giorni scorsi abbiamo rivolto un appello alla presidente della Regione, Alessandra Todde, le abbiano chiesto di nominare un sub commissario per l’opera, visto che il commissario è lei, e poi è necessario che venga attivato il tavolo tecnico in modo che Anas indichi chiaramente tempi e progetto della strada». Bruno Brandano è stato appena eletto segretario territoriale della Cisl e non ha dubbi: «La situazione è insostenibile, ma i problemi sono su tutto il tracciato della Olbia Arzachena Palau Santa Teresa. La percorro tutti i giorni ed è un incubo, a Palau anche 40 minuti di ingorgo. La Gallura non può tollerare oltre».

