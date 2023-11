Ingorgo di rabbia Ultima Generazione blocca via Roma 

Sono le otto, è l’ora di punta. Le auto in via Roma - lato Porto – a Cagliari scorrono veloci. C’è chi deve accompagnare i figli a scuola, chi deve andare al lavoro. Chi ha una visita in ospedale. Scatta il semaforo rosso e sette giovani – due sardi, gli altri cinque arrivano da altre regioni - si schierano davanti alle auto in fila. Passano pochi secondi, automobilisti e passanti capiscono di essere davanti alla prima manifestazione di Ultima Generazione in Sardegna. I clacson iniziano la loro musica. Gli attivisti srotolano due striscioni che recitano “Non paghiamo il fossile” e “Fondo riparazione”: chiedono - ancora una volta - al governo un fondo permanente da 20 miliardi che sia un indennizzo per i danni causati all’ambiente e le ripercussioni sul clima. Uno filma la manifestazione, mentre una ragazza distribuisce volantini. Tutti urlano slogan contro il governo «che non fa nulla per l’ambiente».

Le mani incollate

La fila cresce minuto dopo minuto. L’insofferenza degli automobilisti pure. Qualcuno scende dal proprio mezzo per avvicinarsi a muso duro dai giovani. Provano a strappargli via gli striscioni. Volano insulti e minacce. «Se non vi spostate vi metto sotto», «Siete dei nullafacenti, noi dobbiamo andare a lavorare». «Chi mi paga la giornata di lavoro?», chiede un signore. C’è anche chi prova a farli ragionare: «State sbagliando bersaglio e modalità», dice un uomo sulla cinquantina come se stesse parlando ai propri figli. Ma le urla, le offese, lo strombazzare dei clacson prevalgono e non cessano neanche quando arriva la polizia. Gli attivisti non cedono, restano lì, immobili continuano a spiegare le ragioni della loro protesta, mentre in due si incollano le mani alla strada.

«Il silenzio uccide»

«Scendiamo in piazza come i pastori nel 2019. Oggi sono in azione per la prima volta perché le immagini del ciclone Cleopatra e delle alluvioni in Emilia e in Toscana mi hanno scioccato e ho pensato che di fronte a queste emergenze l’unica cosa da fare è prendersi le proprie responsabilità e agire. Scenderò in strada come i nostri pastori nella rivolta del latte, che unendosi e protestando hanno fatto sentire la loro voce, perché credo che l’indifferenza e il silenzio uccidano», afferma un attivista.

Il foglio di via

Parole schernite e contrastate dagli automobilisti esasperati. «Vi denuncio», grida un papà che sta portando i figli a fare il vaccino. Un uomo arriva di corsa: «Vi investo, spostatevi», urla, poi tante altre parole offensive accompagnate da sputi. Solo un passante, circa 70 anni, applaude: «Avete ragione, dovremmo seguirvi tutti». La polizia fa da scudo tra automobilisti infuriati e manifestanti, il nervosismo sale. Invitano i dimostranti ad abbandonare la protesta, ma si rifiutano». Il traffico resta congelato per oltre mezz’ora. Poi le forze dell’ordine li rimuovono di peso e li portano in questura per identificarli: vengono denunciati tutti per blocco stradale, il questore ha poi emesso un foglio di via obbligatorio con ordine di rientro nel Comune di residenza e divieto di ritorno a Cagliari per i prossimi tre anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA