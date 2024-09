Ingorghi sulla Sp 91, si corre ai ripari 

Per il momento, a guadagnare dell’apertura al traffico del segmento Sarroch-Capoterra della nuova Strada statale 195 sono soprattutto gli automobilisti che arrivano da Cagliari, perché – soprattutto nelle ore di punta – chi proviene dalla direzione opposta resta intrappolato nell’ingorgo che si forma al bivio di Capoterra: il vantaggio di aver bypassato il tratto costiero di Capoterra si esaurisce sulla Strada provinciale 91, quando gli automobilisti che hanno percorso il nuovo tratto da Pula rimangono incolonnati all’incrocio de Sa cardiga e su schironi. I vantaggi riguarderanno tutti solamente quando anche il lotto che congiunge Capoterra a Macchiareddu verrà ultimato.

«Situazione peggiorata»

«Sembra paradossale – riflette Carlo Carcangiu, amministratore del condominio di Frutti d’Oro-La Vigna – ma per noi che viviamo in questo territorio la situazione è peggiorata. Uscire da Capoterra prima delle 8 e dopo le 16 comporta lunghe attese incolonnati sulla Sp 91. I vantaggi, al momento, li avverte solo chi è diretto a Cagliari o da questa deve raggiungere Capoterra o Macchiareddu: percorrere la nuova strada da Pula per raggiungere il capoluogo non è poi così conveniente se trovi traffico a Sa cardiga e su schironi».

Il traffico dell’ultima settimana è giustificato anche dai lavori che stanno interessando viale Sant’Efisio, a Maddalena spiaggia. «A causare disagi sono anche questi interventi», conferma la comandante della polizia locale, Roberta Maxia: «Dalla prossima settimana con la chiusura del cantiere la viabilità sarà più scorrevole».

Tempestività

Il Comune, intanto, è corso ai ripari è ha subito creato un percorso alternativo per evitare gli ingorghi sulla Provinciale 91. «Abbiamo agito tempestivamente, di pari passo con l’apertura delle scuole e la ripresa delle varie attività», spiega il sindaco, Beniamino Garau: «Siamo riusciti, con risorse comunali, a sistemare e asfaltare una strada alternativa che conduce direttamente sulla consortile del Cacip: una soluzione che permetterà ai capoterresi di evitare rallentamenti e code. Per aggirare il traffico è sufficiente prendere dalla 91 la strada che conduce verso Assemini e svoltare sulla strada comunale al confine tra i due comuni per poi immettersi nella dorsale del Cacip, e raggiungere così la rotatoria che immette sulla Strada statale 195».

RIPRODUZIONE RISERVATA