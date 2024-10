Ingorghi continui, «la 554 penalizza le aziende» 

«La 554 deve diventare una strada urbana, con rotatorie al posto dei semafori». Il pressing sui lavori attesi da anni nella Statale stavolta arriva dagli imprenditori della zona industriale di Selargius, con il tramite dell’associazione nata pochi anni fa, Zais. «Il caos traffico sta danneggiando le nostre attività», dicono, «servono soluzioni immediate». Pochi mesi fa il sindaco Gigi Concu aveva rivolto un appello alla Regione affinché venisse convocato un tavolo con i Comuni attraversati dai dieci chilometri di serpentone d’asfalto a quattro corsie. «Quella strada è una barriera per i territori coinvolti, occorre rivedere il vecchio progetto e accelerare sulla messa in sicurezza», ribadisce Gigi Concu.

Incidenti e ingorghi

Disagi che chi lavora nella zona industriale - insieme a migliaia di automobilisti di passaggio - vive tutti i giorni. Ingorghi, incidenti più o meno gravi, e attese infinite davanti ai semafori. «Non solo, la zona industriale di Selargius unitamente a quelle di Settimo San Pietro e Sinnai, sono pesantemente penalizzate dal traffico proveniente dalla Provinciale 15, che accoglie anche il traffico in parte di Maracalagonis», sottolinea il referente degli imprenditori selargini Rodolfo Monaco. La richiesta è «un tavolo di confronto che coinvolga il Ministero dei Trasporti, la Regione, la Città metropolitana e tutti i Comuni interessati, affinché si possa trovare una soluzione definitiva e sostenibile».

Soluzioni temporanee

Nel frattempo vengono proposte soluzioni temporanee: «L’allargamento di via del Lavoro, l’inserimento di rotonde agli svincoli di via Archimede e via Talete, un semaforo a quattro tempi sulla via Roma e l’apertura di un ulteriore impianto semaforico su Via Torricelli, all’altezza della 554». E ancora: «È fondamentale che la Città metropolitana si impegni anche a realizzare, in tempi brevi, una dorsale di collegamento tra Maracalagonis, Sinnai, Settimo San Pietro, la 387 e la 131, in prossimità dello svincolo di Sestu», sostiene Monaco. Infine l’appello del consorzio di imprenditori: «È necessario un intervento rapido e deciso per scongiurare ulteriori danni, e garantire un futuro di crescita e sviluppo per la zona industriale e i Comuni coinvolti».

Priorità condivisa dai vertici del Municipio. L’obiettivo dell’esecutivo di piazza Cellarium è declassare l’arteria - lunga 10 chilometri, di cui poco più di 2 nel territorio di Selargius - a strada urbana di scorrimento. E insieme ai Comuni di Cagliari, Monserrato e Quartucciu, decidere di trasferire la competenza alla Città metropolitana che fungerà da cabina di regia nella pianificazione dei lavori per la messa in sicurezza, partendo dall’eliminazione dei semafori che andranno sostituiti dalle rotatorie. «Serve un asse urbano attrezzato a servizio dei territori che attraversa e di chi ci abita e lavora, non una barriera com’è attualmente», commenta il sindaco Concu che aggiunge: «Si tratta di un intervento che riguarda dei territori ben precisi, e l’iter per la sua realizzazione spetta alla Città metropolitana, non può essere governato in modo quasi austero da Regione e Anas».

