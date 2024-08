Ingombranti, un surplus di 500 tonnellate 

Cinquecento tonnellate di ingombranti in più nel centro di conferimento di Villasimius (si è passati da 2.000 a 2.500 tonnellate, quantitativo in ogni caso ben sopportato dall’impianto) provenienti da altri Comuni «senza alcun vantaggio per il territorio – sostengono i consiglieri di minoranza – ma solo per l’azienda». È ancora polemica in Aula consiliare sulla situazione di Zimmionis: dallo scorso 30 maggio infatti i Comuni di Serramanna , Sardara , Serrenti , Samassi , San Gavino e Pabillonis , grazie a un accordo siglato con la ditta “Tecnologie ambientali” che gestisce il centro di raccolta di Villasimius, conferiscono oggetti di grandi dimensioni non pericolosi come divani, mobili e tavoli. Oggetti che non sarebbero più conferibili alla Tecnocasic di Macchiareddu (impianto al quale fanno solitamente riferimento i Comuni del Medio Campidano) a causa di continui malfunzionamenti.

«Non decide il gestore»

A incalzare il primo cittadino, con una interrogazione presentata già da tempo (l’opposizione al completo aveva chiesto, appunto, la convocazione straordinaria e urgente del Consiglio comunale “per dibattere e decidere su tutte le questioni riguardanti argomenti fondamentali relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti”) è il consigliere Tore Sanna: «Se aumentiamo lo stoccaggio da 2.000 a 2.500 tonnellate – dice – l’azienda si fa pagare per quello e il Comune cosa incassa? Zero. In più si porta l’onere sul territorio. Tutto questo ha delle conseguenze».

Secondo Sanna “l’ulteriore stoccaggio si traduce in soldi per l’azienda che vorrà continuare così anche in futuro. Noi cosa ci guadagniamo?» Ed ecco la richiesta di porre un chiaro termine temporale all’accoglimento degli ingombranti degli altri Comuni: «Va bene se si interviene su richiesta della Regione e c’è un’emergenza di tre mesi ma in ogni caso a decidere non può essere il gestore dell’impianto. Ci siano delle tempistiche precise, si chiarisca che al 31 dicembre cessa tutto altrimenti sono guai».

Il capogruppo di minoranza Livio Carboni chiede, inoltre, di dissipare i dubbi sul capannone del compostaggio: «Viene utilizzato anche per gli ingombranti oppure no?»

Futuro incerto

Il sindaco Gianluca Dessì replica senza scomporsi: «L’interlocuzione c’è stata e non è vero che il Comune non incasserà nulla, sono previste delle royalties a nostro favore”. Quanto all’utilizzo del capannone dedicato al compostaggio «non ci risulta – aggiunge – che sia stato utilizzato anche per gli ingombranti». Meno chiaro, il primo cittadino, sulla tempistica: «Stiamo valutando – conclude – se proseguire o no l’accordo con i Comuni del Medio Campidano che conferiscono da noi anche oltre il 31 dicembre. Sono decisioni che saranno prese più avanti».

