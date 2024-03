Ingombranti, ritiro sospeso in 18 paesi 

I cittadini dei diciotto comuni dell'Unione Marmilla non potranno conferire i rifiuti ingombranti almeno fino alla fine del mese, a causa di un problema sulla piattaforma gestita dalla ditta Tecnocasic. La comunicazione urgente riguardante la sospensione del servizio è stata inviata dall’Unione Marmilla ai Comuni interessati, che per la raccolta differenziata usufruiscono di un servizio associato gestito da Econord.

«Mercoledì – si legge nel comunicato – la piattaforma di conferimento dei rifiuti ingombranti ha segnalato un’improvvisa e inaspettata interruzione delle attività, causando la sospensione immediata del servizio di ritiro e raccolta, che rimarrà in vigore fino al 30 marzo». Andrea Locci, presidente dell’Unione, ha cercato di tranquillizzare i cittadini: «Si tratta di una situazione temporanea che si sta risolvendo il più velocemente possibile e riguarda solo i rifiuti ingombranti. Gli altri servizi rimangono garantiti. In un territorio come il nostro, con un tasso di raccolta differenziata che supera l'80% ogni anno, confidiamo nel buon senso dei cittadini mentre attendiamo il ripristino del servizio di ritiro».

Le contro-misure

Il vice presidente Andrea Lampis, dopo aver consultato l’ufficio tecnico, ha aggiunto: «Al momento non conosciamo le cause del disservizio, e il responsabile del servizio sarà informato dall’azienda al più presto. Tecnocasic ha comunque garantito il ripristino entro aprile».

Alcuni comuni con un proprio ecocentro hanno già attivato misure di emergenza per gestire la situazione. Genuri, ad esempio, consentirà ai cittadini di depositare gli ingombranti presso l’ecocentro comunale, dove saranno temporaneamente accantonati fino al ripristino del ritiro. «Questa è una soluzione adatta per una comunità di dimensioni ridotte come la nostra, ma comprendo che in contesti più ampi possa risultare problematica. Tuttavia, incoraggiamo le persone a conservare i propri rifiuti ingombranti in casa, a meno che non causino disagi evidenti», specifica il sindaco Sandro Branca. Altri comuni, come Villanovaforru, stanno valutando le proprie opzioni, mentre quelli che al momento non hanno richieste di ritiro, come ad esempio Siddi, si augurano che il problema venga risolto al più presto.

