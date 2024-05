Ingombranti, riparte la raccolta 

L’amministrazione comunale di Uras, guidata da Samuele Fenu, ha annunciato il ritorno del servizio di raccolta rifiuti ingombranti a partire da mercoledì 8. I cittadini potranno quindi disfarsi dei vari rifiuti come ad esempio mobili, materassi o altri oggetti voluminosi. «I rifiuti possono essere portati presso l'ecocentro comunale o si può richiedere il ritiro a domicilio previa prenotazione – fanno sapere dall’amministrazione municipale - Questa iniziativa mira a promuovere una corretta gestione dei rifiuti, garantendo un ambiente pulito e sicuro per tutti i residenti». Il servizio era stato sospeso oltre un mese fa per la chiusura dell’impianto di smaltimento.

RIPRODUZIONE RISERVATA