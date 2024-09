Ingombranti: «Finiranno a Villacidro» 

È in via di risoluzione il problema del conferimento dei rifiuti ingombranti nei paesi dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”, che riunisce San Gavino Monreale, Pabillonis, Sardara, Serranti, Samassi e Serramanna. Lo rimarca il presidente dell’ente Riccardo Sanna: «Abbiamo trovato un accordo con il Consorzio Industriale di Villacidro per il conferimento degli ingombranti anche se il servizio va prenotato e nessun ecocentro è idoneo ad accogliere i 4 cassoni per gli ingombranti (uno per i rifiuti misti, uno per i metalli, uno per il legno e uno per la plastica dura). Gli ecocentri sono nati con la normativa precedente e in molti dei Comuni è impossibile aggiungere i nuovi cassoni che sono di almeno 12 metri per 2,5. Occorre un intervento della Regione perché il problema non riguarda solo il nostro territorio».

In ogni caso sarà possibile il ritiro di questi rifiuti a domicilio: «È possibile fare la prenotazione con il numero verde oppure - aggiunge Riccardo Sanna - ci sarà la possibilità d portare un determinato tipo di rifiuto nell’ecocentro vicino che disti non più di 10 chilometri, ma questo non sarà un obbligo per i cittadini. Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti con la chiusura del Tecnocasic e anche per l’ampliamento degli ecocentri comunali ci sono dei tempi tecnici. Ci siamo riuniti per far il punto della situazione nell’aula consiliare del comune con tutti i sindaci dell’Unione, i rappresentanti della ditta Formula Ambiente e i tecnici dei diversi Comuni».Intanto nei paesi prosegue la distribuzione dei nuovi mastelli che porteranno alla tariffa puntuale, una novità che permetterà un risparmio ai cittadini virtuosi nel conferimento dei rifiuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA